La Camera dei deputati brasiliana approva legge per ridurre condanna per Bolsonaro
La Camera dei deputati brasiliana ha approvato la «legge della dosimetria», che riduce le pene per condannati relativi al tentato colpo di Stato del 2022 e alle violenze dell’8 gennaio 2023, inclusa quella dell’ex presidente Jair Bolsonaro. La normativa mira a modificare le sanzioni per alcuni imputati coinvolti in questi eventi.
La Camera dei deputati brasiliana ha approvato la cosiddetta «legge della dosimetria», che prevede la riduzione delle pene per tutti i condannati per il tentato colpo di Stato del 2022 e le violenze dell’8 gennaio 2023, tra cui l’ex presidente Jair Bolsonaro. Se ratificata dal Senato la legge potrebbe consentire all’ex leader dell’estrema destra, in carcere da novembre, di vedersi la pena di 27 anni drasticamente tagliata fino ad poco più di due anni. Martedì il parlamento brasiliano è sprofondato nel caos, mentre i legislatori conservatori continuavano a promuovere una legge che avrebbe ridotto la pena detentiva dell’ex presidente Jair Bolsonaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Caos alla camera, scoppia la rissa tra deputati: cos’é successo
Sovranità Tecnologica Europea: Imprese e Cybersecurity nel Nuovo Scenario Geopolitico – Il Tavolo Tecnico ANGI alla Camera dei Deputati
Bagarre alla Camera con urla e spintoni fra deputati
Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell'Appennino alla Camera dei deputati Intervento di Franco Marconi, Titolare di Sirol srl. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi alla Camera dei deputati alla presentazione di alcuni paper redatti da CEO for Life su alcune delle trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali che stanno ridefinendo il mercato del lavoro e le dinamiche delle nostre comunità. Ho portato il tema della tr Vai su X
