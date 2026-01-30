Calciomercato Milan Nkunku conferma la sua volontà | vuole rimanere in rossonero

Christopher Nkunku ha confermato di voler restare al Milan. L’attaccante francese, almeno per ora, non ha intenzione di lasciare i rossoneri. Secondo fonti vicine alla società, Nkunku preferisce continuare a giocare a Milano e non sarebbe in trattativa per un trasferimento. La sua volontà sembra chiara: vuole restare e contribuire alla squadra anche nella prossima stagione.

Giornata intensa per quanto riguarda il mercato rossonero. La sessione invernale in Italia termina il 2 febbraio alle ore 20, e di tempo per chiudere gli ultimi arrivi o partenze ancora ce n'è. Nelle ultime ore, infatti, in orbita Milan si sta parlando sempre di più di una possibile cessione di Christopher Nkunku, ma arrivano delle novità dal giornalista Orazio Accomando. L'attaccante francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha attirato l'attenzione di alcuni club, sia italiani che esteri: su di lui Roma, Fenerbahce (che però è in trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman) e Atletico Madrid.

