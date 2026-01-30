Calciomercato Milan | arriva Mateta! Nkunku in uscita? Poi i Cissè | LIVE News

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato e ha ufficializzato l’arrivo di Mateta. La società rossonera cerca un rinforzo in difesa, mentre resta da capire se Nkunku lascerà il club. Intanto, si parla anche di possibili ritorni di Cissè. La sessione invernale si avvicina alla conclusione e i tifosi seguono con attenzione tutte le mosse.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

