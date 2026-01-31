Calciomercato Milan Di Marzio | La sensazione è che domani Mateta sarà rossonero

Questa volta sembra fatta. Gianluca Di Marzio assicura che domani Jean-Philippe Mateta dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa è in corso e le ultime voci indicano che tutto sia ormai definito. I tifosi rossoneri aspettano solo l’annuncio ufficiale.

Durante l'ultima puntata di 'Calciomercato L'originale' in onda su 'Sky Sport', l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle principali trattative delle squadre italiane. Tra queste, non poteva mancare un commento sulle mosse del Milan. Come noto, quella di oggi è stata una giornata pazza per quanto riguarda il mercato del club rossonero. Tantissime novità di mercato. Dall'inserimento del Milan nella trattativa tra PSV Eindhoven e Hellas Verona per Cissè, passando per il rinnovo di Mike Maignan e arrivando alla chiusura imminente per Mateta, oggi è stata ricca di notizie.

