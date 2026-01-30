Calciomercato Milan | Mateta subito rossonero ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Mateta, che indosserà subito la maglia rossonera. La società ha fatto sapere che il trasferimento si concluderà nelle prossime ore, prima della chiusura del mercato invernale. Intanto, è già arrivato anche il baby Malick Cissè, che si è unito alla squadra. L’atmosfera in via Aldo Rossi è tesa e frenetica, perché i tifosi aspettano con ansia le ultime mosse di questa sessione di mercato.

Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissime Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l'attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell'operazione con lo Sporting CP Mercato Milan: mossa decisiva per il rinnovo di Maignan, lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo Calciomercato Inter: sondaggio del Liverpool per Dumfries, la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere.

