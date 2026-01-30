Il Milan sta lavorando per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace potrebbe vestirsi di rossonero nelle ultime ore di questa sessione di mercato, secondo quanto confermato anche da Di Marzio. La trattativa sembra ormai avviata, e i tifosi attendono con ansia l’annuncio ufficiale.

Arrivano conferme praticamente da ogni fonte: tanto 'La Gazzetta dello Sport' quanto Alfredo Pedullà parlano dei negoziati tra i rossoneri e i londinesi per l'ex attaccante di Châteauroux, Olympique Lione e Le Havre in Francia e Mainz in Germania. Anche Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ne ha parlato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Mateta. Da capire se i rossoneri completeranno l'operazione a giugno o anticiperanno già a gennaio - in caso di uscite in attacco (Christopher Nkunku) e se il Palace troverà un sostituto", ha scritto Di Marzio, ricordando come, già ieri, avesse parlato prima di tutti della questione il collega belga Sacha Tavolieri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, intesa per Mateta al Milan: conferma anche Di Marzio. “Se i rossoneri …”

Da Londra arriva la notizia che il Milan e il Crystal Palace hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell’attaccante francese.

Il Milan prova a prendere Mateta, pronto a superare la concorrenza di un club di Premier League.

