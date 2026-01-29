Calciomercato Juve LIVE | contatti col Tottenham per Kolo Muani Le altre opzioni per l’attacco

La Juventus sta lavorando per rinforzare l’attacco e ha avviato i contatti con il Tottenham per Kolo Muani. La società bianconera segue anche altre opzioni, ma al momento sembra molto interessata all’attaccante francese. I negoziati sono in corso, e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

