Calciomercato Juve l’obiettivo bianconero ha pretendenti in tutta Europa | due big su di lui La Vecchia Signora deve accelerare

Il calciomercato della Juventus si infiamma intorno a un obiettivo per la fascia, che sta attirando l’attenzione di due grandi club europei, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. La Vecchia Signora, infatti, deve fare in fretta per assicurarsi il rinforzo desiderato, mentre la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del terzino del Cagliari.

Calciomercato Juve, l’obiettivo per la fascia, rischia di sfumare. Concorrenza agguerrita da Atletico Madrid e Borussia Dortmund per il terzino del Cagliari. La Juventus ha individuato in Marco Palestra, terzino destro classe 2005 dell’ Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari ), uno dei profili ideali per rinforzare la fascia in vista della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, i piani bianconeri rischiano di saltare a causa della forte e inattesa concorrenza internazionale. Come riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora dovrà fare i conti con l’interesse proveniente dall’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero ha pretendenti in tutta Europa: due big su di lui. La Vecchia Signora deve accelerare

