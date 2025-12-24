Milan ufficiale la risoluzione del contratto di Origi | il risparmio per le casse del club

L'attaccante belga Divock Origi, da ieri pomeriggio, non è più - ufficialmente - un giocatore del Milan: risolto con 6 mesi di anticipo il ricco contratto che lo legava al club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2026. Che storia la sua.

