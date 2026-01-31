Calciomercato altro scambio in casa Cittadella | ufficiale Ghezzi De Zen al Renate

Il Cittadella annuncia ufficialmente l’arrivo di Ghezzi, che si aggiunge a De Zen, passato al Renate. L’operazione si chiude proprio in vista della partita contro l’Albinoleffe, in programma domenica alle 12:30. Dopo il trasferimento di Saro, anche Ghezzi entra a far parte della rosa, portando un nuovo volto all’interno della squadra.

Dopo Saro, ecco Ghezzi. Alla vigilia della gara contro l'Albinoleffe, domenica 1 febbraio alle ore 12:30, ecco il secondo arrivo in casa Cittadella. Si tratta dell'esterno destro Andrea Ghezzi, classe 2001 di Treviglio. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, transitato alla Pro Sesto e dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Calciomercato Scambio

Il verdetto sulla qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di serie C sarà deciso tra 13 giorni a Latina.

Sul calciomercato della Fiorentina emergono nuove possibilità di scambio con altri club di Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calciomercato Scambio

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio!; Calciomercato invernale 2026 in diretta LIVE, tutte le trattative e scambi di oggi 30 gennaio 2026; Calciomercato Cagliari, rossoblù ancora attivissimi tra addii, ultimi innesti e giovani promesse.

Calciomercato Sampdoria, asse con il Palermo? Sullo sfondo presunto scambio Depaoli-Diakité: le ultimeCalciomercato Sampdoria, si potrebbe imbastire una trattativa con i rosanero! Depaoli per Diakité: gli ultimi aggiornamenti Con la chiusura del calciomercato invernale fissata per il 2 febbraio, le tr ... sampnews24.com

Juve, svolta a destra: scambio in Serie A con Joao MarioProprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno ... calciomercato.it

Mancano ancora 4 giorni di calciomercato. Chissà se vedremo accadere un altro affare di mercato sull'asse Udinese e Watford (o viceversa) [dal nostro archivio] - facebook.com facebook

#Calciomercato #Torino, altro rinforzo in difesa per la #Primavera: ecco Enrico #Manzi Dopo #Tonica, un altro elemento per il reparto arretrato della formazione di #Baldini #ToroNews #TorinoFC #Torino I dettagli x.com