Il verdetto è rimandato Ghezzi salva il Renate

Il verdetto sulla qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di serie C sarà deciso tra 13 giorni a Latina. Il Renate, guidato da Roberto Sanvito, spera di ottenere il passaggio del turno, mentre la squadra laziale è pronta a contendere il risultato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di raggiungere la finale e continuare il percorso nella competizione nazionale.

RENATE di Roberto Sanvito Si deciderà a Latina fra 13 giorni chi tra il Renate e la squadra laziale accederà alla finalissima di Coppa Italia di serie C. Il pareggio 1-1 di ieri pomeriggio al Mino Favini lascia aperta ogni soluzione anche se è chiaro che il fattore campo gioverà in qualche modo a una squadra che già in Brianza ha portato con sé oltre 100 tifosi e che nell'arco dei 90 minuti si è comunque fatta preferire rispetto a un Renate in difficoltà nel primo tempo ma bravo a impattare con la punizione di Ghezzi che torna a far gol dopo quasi tre anni di astinenza. La Coppa interessa al club brianzolo.

