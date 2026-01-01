Calciomercato Fiorentina possibile scambio con un altro club di Serie A | i nomi e l’indiscrezione sulla trattativa

Sul calciomercato della Fiorentina emergono nuove possibilità di scambio con altri club di Serie A. In particolare, si parla di un’operazione che coinvolgerebbe Vanoli e Casadei, con Mandragora che potrebbe tornare al Torino. Queste indiscrezioni evidenziano come la squadra sia attiva nel cercare soluzioni per rafforzare la rosa, in un contesto di trattative che si fanno più concrete con il passare delle settimane.

Calciomercato Fiorentina, Vanoli potrebbe accogliere Casadei in rosa con Mandragora che ritornerebbe a vestire la maglia del Torino Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase sempre più calda e dinamica, con nuove ipotesi che iniziano a prendere forma concreta. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo un'idea intrigante che coinvolge direttamente i viola .

Moretto sull'ex Mandragora: "Possibile scambio con un altro club di A" - Su X il giornalista Matteo Moretto ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti su Rolando Mandragora, attualmente centrocampista della Fiorentina ma in passato alla Juventus. tuttojuve.com

Boga alla Fiorentina: scambio con il Nizza e ritorno al fantacalcio - Si stanno alimentando parecchio le voci riguardanti un suo possibile ritorno in Serie ... fantamaster.it

Fiorentina, ecco Solomon dal Tottenham: i dettagli del colpo https://www.calciostyle.it/calciomercato/fiorentina-ecco-solomon-dal-tottenham-i-dettagli-del-colpofsp_sid=1830930 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Il primo calciomercato di Fabio Paratici con la #Fiorentina: parla Gianluca di Marzio dagli studi di @SkySport : ecco le idee del prossimo direttore viola x.com

