Calcio serie C il Perugia si appresta a salutare Giunti Tedesco | Ci mancherà molto
Il Perugia si prepara a salutare il suo allenatore Giovanni Giunti. Dopo la sconfitta contro il Ravenna, il club conferma che il tecnico lascerà la squadra a fine stagione. La notizia circola già tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il direttore sportivo Tedesco ammette che la perdita di Giunti si farà sentire:
Il tecnico lascia chiaramente intendere che la trattativa con il Padova è vicinissima alla conclusione. Parla anche Montevago: "Continuiamo a lavorare" Il match con il Ravenna non poteva non portare in dote novità di mercato. Giovanni Giunti era in panchina e si appresta a salutare il Perugia. Al suo posto potrebbe tornare per la seconda volta Valerio Verre, classe 1994, rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Palermo (ci sarà però da battere la concorrenza della Salernitana). Giovanni Tedesco nel dopo partita fa chiaramente capire che è quasi tutto fatto: “Molto probabilmente perderemo Giovanni e a livello umano mi spiace tantissimo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo
Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.
Calcio serie C, Tedesco: "Ho ritrovato il mio Perugia"
