Calcio serie C il Perugia si appresta a salutare Giunti Tedesco | Ci mancherà molto

Il Perugia si prepara a salutare il suo allenatore Giovanni Giunti. Dopo la sconfitta contro il Ravenna, il club conferma che il tecnico lascerà la squadra a fine stagione. La notizia circola già tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il direttore sportivo Tedesco ammette che la perdita di Giunti si farà sentire:

Il tecnico lascia chiaramente intendere che la trattativa con il Padova è vicinissima alla conclusione. Parla anche Montevago: "Continuiamo a lavorare" Il match con il Ravenna non poteva non portare in dote novità di mercato. Giovanni Giunti era in panchina e si appresta a salutare il Perugia. Al suo posto potrebbe tornare per la seconda volta Valerio Verre, classe 1994, rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Palermo (ci sarà però da battere la concorrenza della Salernitana). Giovanni Tedesco nel dopo partita fa chiaramente capire che è quasi tutto fatto: “Molto probabilmente perderemo Giovanni e a livello umano mi spiace tantissimo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia Giunti

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perugia Giunti

Argomenti discussi: Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; Serie C: Brescia, che crollo. Ravenna, tre punti d'oro, il Benevento ritenta la fuga; Calcio serie C, il Perugia presenta Bolsius: Non ci ho pensato due volte a venire qua; In primo piano - Calcio, Serie C: Il Benevento ne fa 3 al Siracusa e difende la vetta del girone.

Serie C, il calendario della 24^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 24^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Risultati Serie C, classifica/ Frena l’Arezzo! Diretta gol live score (24^ giornata, oggi 30 gennaio 2026)Risultati Serie C, classifica: le prime tre del girone B sono in campo contemporaneamente negli anticipi della 24^ giornata, venerdì 30 gennaio. ilsussidiario.net

Canale 88 Empolese Valdelsa. . Calcio Serie B. Empoli FC, Simone Romagnoli di nuovo in azzurro. #calcio #empolifc #simoneromagnoli - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi rinnovano il proprio impegno congiunto attraverso una campagna di sensibilizzazione che accompagnerà la 22ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026. legaseriea.it/news/lega-calc… x.com