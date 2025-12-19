A Marco un tema a Lucia una lettura Perché i compiti per le vacanze devono essere uguali per tutti?

Le vacanze di Natale portano con sé tradizioni e dubbi, tra cui il tema per Marco e la lettura per Lucia. Ma perché i compiti devono essere uguali per tutti? È un dibattito che si ripete, tra chi difende l’idea di parità e chi pensa che ciascuno meriti un approccio personalizzato. Mentre le festività si avvicinano, si riaccende la discussione su come bilanciare impegno e relax, tra opinioni contrastanti e desideri di equità.

Ci risiamo. Arrivano le vacanze di Natale ed inizia la partita a tennis. Da una parte i sostenitori dei compiti. Dall’altra quelli per i quali “bisogna staccare la spina”. La partita, combattuta. Tra un dritto e un rovescio. Una volée e una palla smorzata. Una serie di smash. Una partita interminabile. Senza vincitori. Perché le motivazioni addotte, ora dall’uno, ora dall’altro, sono valide. Oggettivamente. Un periodo non breve di tempo, senza alcuna esercitazione, rischia di intorpidire le abilità. Più che far svanire le conoscenze. Ma è innegabile che pagine di Storia da studiare, frasi da analizzare ed esercizi di algebra da svolgere, possono diventare un fardello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

