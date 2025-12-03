Un nuovo ponte sui Fiumi Uniti il progetto da 6,5 milioni | È un’opera strategica

Ravenna, 3 dicembre 2025 – Un ponte sui Fiumi Uniti, tra quello di via Cella a Madonna dell’Albero e quello in via Romea Sud, alle porte di Ponte Nuovo. Un progetto nuovo, comparso nel lungo elenco delle opere del programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Ravenna per il periodo 2026-2028. La giunta lo ha messo in calendario nel 2028 per sei milioni e mezzo. In realtà, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, “c’era già una previsione nei vecchi piani. Per noi deve essere un monito, un impegno per cercare di reperire risorse di terzi per una progettualità”. La nuova struttura dovrebbe sorgere tra via 56 Martiri e la rotonda Croazia (che si trova lungo viale Alberti, poco distante dalla rotonda che porta a viale Galilei). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo ponte sui Fiumi Uniti, il progetto da 6,5 milioni: “È un’opera strategica”

Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia con la creazione anche di una corsia ciclopedonale

