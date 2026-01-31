BWT | Info & Card finale La Luchadora Genesis
Domenica prossima il teatro di Bologna si riempie di energia con lo spettacolo “La Luchadora Genesis” del BWT. L’evento si svolge al Teatro Centofiori di via Gorki 16, con inizio alle 18. Prima dello show, i partecipanti possono scaricare le info e la card finale per seguire da vicino tutte le emozioni della serata. Sul ring, tra i match in programma, spicca il Triple Treat Match per la La Luchadora Cup, con Leonardo Bulgari Jr. tra i protagonisti.
Le Info & la Card finale per “La Luchadora Genesis”, prossimo Show del BWT in programma Domenica 1° Ottobre al Teatro Centofiori di Bologna: BWT “La Luchadora Genesis” Domenica 1° Febbraio – Bologna Teatro Centrofiori – Via Gorki 16 Inizio Show Ore 18 – Prenotazioni Online QUI Triple Treat Match for La Luchadora Cup Leonardo Bulgari Jr. Vs Julia Vs Michelangelo. Intergender Match El Mosquito Vs Aluna. Cannonball Jason Vs Flowey Queen. Nico Narciso Vs Karim Brigante. VP Dozer Vs Mad Axe Franek. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondimenti su BWT LaLuchadora
SAJ: Info & Card finale “Final Bout #4”
IWA: Info & Card finale “Fight For LILT 2025”
Ultime notizie su BWT LaLuchadora
Argomenti discussi: Squash a Jobber: Info & Card finale SAJ Evil Eye.
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.