Catania la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Vespucci-Capuana-Pirandello per parlare di bullismo e cyberbullismo

Dayitalianews.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa per educare alla legalità e all’uso responsabile del web. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dellIstituto Comprensivo “ VespucciCapuanaPirandello ” di Catania, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network. Il ruolo del Commissariato “Centrale”. L’iniziativa, curata dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, ha coinvolto quasi 300 studenti, offrendo un’importante occasione di confronto per diffondere la cultura del rispetto e della legalità e per prevenire comportamenti rischiosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania la polizia di stato incontra gli studenti dell8217istituto vespucci capuana pirandello per parlare di bullismo e cyberbullismo

© Dayitalianews.com - Catania, la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Vespucci-Capuana-Pirandello” per parlare di bullismo e cyberbullismo

Altri contenuti sullo stesso argomento

catania polizia stato incontraCatania, la Polizia incontra i ragazzi del “Vespucci – Capuana – Pirandello” - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Vespucci – Capuana – Pirandello” di Catania per un ... Scrive catanianews.it

catania polizia stato incontraAdrano, la Polizia incontra gli studenti del liceo Verga - Sono state queste le parole d’ordine che hanno caratterizzato l’incontro formativo tenuto dagli agenti della Polizia di Stato al Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga ... catanianews.it scrive

catania polizia stato incontraAdrano. Educare alla legalità. La Polizia di Stato incontra gli alunni dell’Ic “Bascetta” - Anche quest’anno, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo “Canonico Vincenzo Bascetta” di Adrano, nell’ambito delle ... Riporta tvadrano.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Polizia Stato Incontra