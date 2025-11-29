Catania la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Vespucci-Capuana-Pirandello per parlare di bullismo e cyberbullismo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa per educare alla legalità e all’uso responsabile del web. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “ Vespucci – Capuana – Pirandello ” di Catania, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network. Il ruolo del Commissariato “Centrale”. L’iniziativa, curata dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, ha coinvolto quasi 300 studenti, offrendo un’importante occasione di confronto per diffondere la cultura del rispetto e della legalità e per prevenire comportamenti rischiosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

