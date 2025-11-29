Catania la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Vespucci-Capuana-Pirandello per parlare di bullismo e cyberbullismo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’iniziativa per educare alla legalità e all’uso responsabile del web. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “ Vespucci – Capuana – Pirandello ” di Catania, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole dei social network. Il ruolo del Commissariato “Centrale”. L’iniziativa, curata dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, ha coinvolto quasi 300 studenti, offrendo un’importante occasione di confronto per diffondere la cultura del rispetto e della legalità e per prevenire comportamenti rischiosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Catania un uomo di 47 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi dopo l’intervento della Polizia di Stato, scattato quando la moglie si è rifugiata nel proprio appartamento a seguito dell’ennesima lite. - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti delle #Volanti della questura di Catania hanno arrestato un uomo di 40 anni che, nel giro di poche ore, ha aggredito la moglie in due distinti episodi di violenza. #essercisempre #24novembre poliziadistato.it/articolo/19966… Vai su X
Catania, la Polizia incontra i ragazzi del “Vespucci – Capuana – Pirandello” - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Vespucci – Capuana – Pirandello” di Catania per un ... Scrive catanianews.it
Adrano, la Polizia incontra gli studenti del liceo Verga - Sono state queste le parole d’ordine che hanno caratterizzato l’incontro formativo tenuto dagli agenti della Polizia di Stato al Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga ... catanianews.it scrive
Adrano. Educare alla legalità. La Polizia di Stato incontra gli alunni dell’Ic “Bascetta” - Anche quest’anno, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo “Canonico Vincenzo Bascetta” di Adrano, nell’ambito delle ... Riporta tvadrano.com