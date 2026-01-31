Bruxelles soccorre la casta Bce

La Commissione europea ha chiesto a Roma di trovare un accordo con Francoforte sulla gestione dei contributi Inps. I dipendenti italiani vogliono che i versamenti siano trasferiti all’ente centrale, sperando di ottenere privilegi pensionistici. La richiesta ha sollevato qualche polemica, ma Bruxelles insiste che si trovi una soluzione condivisa.

