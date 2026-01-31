Bruxelles soccorre la casta Bce
La Commissione europea ha chiesto a Roma di trovare un accordo con Francoforte sulla gestione dei contributi Inps. I dipendenti italiani vogliono che i versamenti siano trasferiti all’ente centrale, sperando di ottenere privilegi pensionistici. La richiesta ha sollevato qualche polemica, ma Bruxelles insiste che si trovi una soluzione condivisa.
La Commissione ordina a Roma un accordo con Francoforte: i dipendenti italiani chiedono di trasferire all’ente i contributi Inps, per godere di privilegi pensionistici. Da una parte c’è la Commissione europea che ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, dall’altra c’è il Tar che nel 2025, con una sentenza, ha già dato ragione al nostro Paese. La questione complessa da dirimere si trascina da circa vent’anni e nemmeno Mario Draghi, che pure era stato alla guida della Bce, quando ricoprì l’incarico di primo ministro, affrontò il problema. 🔗 Leggi su Laverita.info
