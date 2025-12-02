Doccia fredda per Bruxelles | la BCE ha detto no alla garanzia sul prestito da 140 miliardi per l’Ucraina
La notizia è come una calante scure per le ambizioni della Commissione europea: la BCE ha deciso di rifiutare di fungere da garante per un prestito da 140 miliardi di euro destinato all’Ucraina, che avrebbe dovuto essere garantito con gli asset russi bloccati presso il depositario titoli europeo Euroclear Bank. Fonti vicine alla decisione spiegano che la banca centrale ritiene che l’operazione violerebbe il suo mandato istituzionale: la BCE non può assumere impegni che si configurino come “finanziamento monetario” degli Stati, né rischi di natura sovrana in forma di garanzia per debiti dei governi. 🔗 Leggi su Panorama.it
