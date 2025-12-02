Lagarde gela Bruxelles | la Bce boccia il prestito di 140 miliardi a Kiev con i beni russi congelati
Doccia gelata per l'Unione europea da parte della Banca centrale europea: non intende sostenere il piano Ue per un "prestito di riparazione" da 140 miliardi all'Ucraina basato sui beni russi congelati. Lo scrive il Financial Times. La Bce avrebbe concluso "che la proposta della Commissione. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Lagarde gela Bruxelles: la Bce boccia il prestito di 140 miliardi a Kiev con i beni russi congelati - La Banca centrale europea non intende sostenere il piano Ue per un "prestito di riparazione" perché "la proposta della Commissione europea viola il suo mandato" ... Da europa.today.it
Lagarde gela le voci su Davos: «In carica e determinata a restare» - Christine Lagarde ha dichiarato di voler completare il suo mandato alla Bce, smentendo le voci di un possibile passaggio alla presidenza del Forum economico mondiale di Davos Giovedì 5 giugno la ... Secondo milanofinanza.it
L’allarme di Lagarde (Bce): coi dazi Usa al 25%, Pil europeo giù dello 0,3% - A farne la è stata la presidente della Bce (Banca centrale europea) Christine Lagarde davanti alla ... Lo riporta quotidiano.net
Bce: Lagarde, possibile impatto su crescita Ue con svolta protezionistica Usa - Christine Lagarde, presidente della Bce, è intervenuta alla conferenza economica annuale della Banca di Lituania sui 'Pilastri della resilienza in mezzo ai cambiamenti geopolitici globali', in ... Lo riporta it.euronews.com
Lagarde: "La Bce non può finanziare la spesa militare dell'Ue" - Queste le parole della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Si legge su ilgiornale.it
Ok Ecofin a Lagarde prossimo presidente della Bce - L'Ecofin ha adottato una raccomandazione che formalizza l'accordo del vertice Ue del 2 luglio sul prossimo presidente della Bce, Christine Lagarde. Secondo ilmessaggero.it