Boxe Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouhiidine pronti per un nuovo match da pro’! Definiti data e sede

Salvatore Cavallaro ha fatto il proprio debutto tra i professionisti lo scorso 26 ottobre, quando si impose con verdetto unanime contro Omar José Leones Loiz presso il Centro Commerciale Porte di Catania. L’affermazione in terra siciliana, ottenuta dopo sei round, era stata decisamente positiva per il ribattezzato Occhi di Tigre, che lo scorso anno perse ai sedicesimi di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra gli 80 kg. Il 30enne vanta nel proprio palmares una medaglia di bronzo ai Mondiali (nel 2021) e tre bronzi agli Europei (2015, 2017, 2022), sempre tra i 75 kg. Salvatore Cavallaro ha annunciato la data e la sede del suo secondo incontro tra i professionisti: l’appuntamento è per domenica 15 febbraio al PalaSpedini di Catania, sempre nella sua città natale. 🔗 Leggi su Oasport.it

