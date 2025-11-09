Boxe Aziz Abbes Mouhiidine debutta tra i professionisti | vittoria ai punti

Aziz Abbes Mouhiidine ha fatto il suo debutto tra i professionisti, sconfiggendo Franco Catena ai punti sul ring del Palabaldinelli di Osimo (in provincia di Ancona), nell’ambito di una riunione organizzata dalla A&B Event di Alessandra Branco. Il due volte vice campione del mondo tra i dilettanti è riuscito a mettere al tappeto l’avversario nel corso del primo round grazie a un montante ben portato alla punta del mento, ma l’argentino si è rialzato e ha terminato in piedi la contesa, disputata sulla distanza delle sei riprese. Il 27enne campano, che lo scorso anno perse al primo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024 per mano di Lazizbek Mullojonov e che il 30 giugno aveva ceduto per ko a Malachi Georges nell’ambito della World Boxing Cup, vanta un record di 59 successi e 16 sconfitte tra i dilettanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

