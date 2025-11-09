Boxe Aziz Abbes Mouhiidine debutta tra i professionisti | vittoria ai punti
Aziz Abbes Mouhiidine ha fatto il suo debutto tra i professionisti, sconfiggendo Franco Catena ai punti sul ring del Palabaldinelli di Osimo (in provincia di Ancona), nell’ambito di una riunione organizzata dalla A&B Event di Alessandra Branco. Il due volte vice campione del mondo tra i dilettanti è riuscito a mettere al tappeto l’avversario nel corso del primo round grazie a un montante ben portato alla punta del mento, ma l’argentino si è rialzato e ha terminato in piedi la contesa, disputata sulla distanza delle sei riprese. Il 27enne campano, che lo scorso anno perse al primo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024 per mano di Lazizbek Mullojonov e che il 30 giugno aveva ceduto per ko a Malachi Georges nell’ambito della World Boxing Cup, vanta un record di 59 successi e 16 sconfitte tra i dilettanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Parlando in esclusiva a GazeteMagazin, Neslihan Atagül ha raccontato che suo marito, Kadir Dogulu, ha riso quando ha tenuto in braccio per la prima volta il loro figlio, Aziz. Alla domanda: "Stai pensando a un fratellino per Aziz?", Atagül ha risposto: "Aziz ha - facebook.com Vai su Facebook
Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine debutta tra i professionisti: vittoria ai punti - Aziz Abbes Mouhiidine ha fatto il suo debutto tra i professionisti, sconfiggendo Franco Catena ai punti sul ring del Palabaldinelli di Osimo (in provincia ... Come scrive oasport.it
Boxe, slitta il debutto da pro’ di Aziz Abbes Mouhiidine - Il pugile campano, che nel corso della sua carriera da dilettante ha conquistato due ... Si legge su oasport.it
Boxe azzurra a Parigi: la prima volta di Aziz Abbes Mouhiidine - Il pugile Aziz Abbes Mouhiidine prepara il debutto alle Olimpiadi con un unico grande traguardo: riuscire a vincere subito l’oro salendo sul ring con un alleato invisibile. panorama.it scrive