Borsa americana in lieve flessione all’apertura pesano le vendite sui tecnologici

La Borsa di New York apre in leggero calo, con i principali indici che scendono appena sotto la parità. Il Dow Jones perde lo 0,32%, mentre il Nasdaq cala dello 0,33%. La giornata si presenta nervosa, con le vendite sui tecnologici che pesano sui mercati. Gli investitori sono cauti in attesa di qualche segnale più preciso sulla direzione futura.

Wall Street apre in calo, con il Dow Jones che cede lo 0,32% e il Nasdaq che perde lo 0,33%, segnando una prima giornata di tensione per i mercati azionari statunitensi. L’andamento negativo è principalmente spinto dalle vendite concentrate sui titoli tecnologici, settore che ha registrato una flessione più marcata rispetto agli altri. I principali indici hanno aperto con lievi perdite, riflettendo un clima di prudenza tra gli investitori, che hanno reagito con cautela a un mix di segnali macroeconomici incerti e a una serie di dati che hanno sollevato interrogativi sul ritmo della crescita economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

