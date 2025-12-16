Secondo i dati dell'Istat, in Sicilia si registra un aumento degli incidenti e dei feriti, mentre si osserva una lieve diminuzione delle vittime. La situazione evidenzia un trend preoccupante che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale sull'isola.

Istat: in Sicilia crescono incidenti e feriti, lieve flessione delle vittime

Alto tasso di mortalità sulle strade: a dirlo i dati ACI-Istat

Istat, più incidenti stradali e feriti in Sicilia, vittime in lieve calo - Nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre pandemia, con un aumento degli spostamenti per motivi di lavoro, studio e turismo. ansa.it