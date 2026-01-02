Depuratore di San Saba finanziata la copertura dell' impianto

È stato finanziato l’intervento di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba, in seguito all’assegnazione della Bandiera Blu 2025. Questo intervento rappresenta un passo importante per migliorare la qualità ambientale e promuovere la sostenibilità nel territorio, contribuendo a preservare le risorse naturali e garantire un ambiente più pulito per le comunità locali.

Grazie alla Bandiera Blu 2025 è stato finanziato l'intervento di copertura dell'impianto di depurazione di San Saba: un risultato concreto che premia la qualità ambientale e la sostenibilità del territorio. Il finanziamento deriva dalle proposte che il Comune di Messina ha.

