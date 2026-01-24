Restyling del Renato Panena Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo

Da lanazione.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Passignano, è stato avviato il restyling del campo sportivo

Passignano da il via al restyling del "Renato Panena": un investimento da 900mila euro per lo sport del futuro con fischio d’inizio in campo che stavolta è per l’avvio di un cantiere cantiere che cambierà il volto del maggiore impianto sportivo di Passignano. Sono partiti ufficialmente i lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale un intervento massiccio reso possibile grazie ai finanziamenti intercettati nell’ambito del Fesr 2021-2027. Il progetto si configura come spiegato da Comune come una vera e propria operazione di rigenerazione urbana e sportiva, puntando su tre pilastri fondamentali: sicurezza, sostenibilità e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

restyling del renato panena investimento da 900mila euro per l8217impianto sportivo

© Lanazione.it - Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo

Leggi anche: Restyling delle scuole: maxi investimento da 39 milioni di euro

La palestra della scuola è realtà. Investimento da 700mila euro: "Impianto sicuro e più moderno"La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina, recentemente rinnovata con un investimento di 700mila euro, è stata ufficialmente riaperta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.