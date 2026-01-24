A Passignano, è stato avviato il restyling del campo sportivo

Passignano da il via al restyling del "Renato Panena": un investimento da 900mila euro per lo sport del futuro con fischio d’inizio in campo che stavolta è per l’avvio di un cantiere cantiere che cambierà il volto del maggiore impianto sportivo di Passignano. Sono partiti ufficialmente i lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale un intervento massiccio reso possibile grazie ai finanziamenti intercettati nell’ambito del Fesr 2021-2027. Il progetto si configura come spiegato da Comune come una vera e propria operazione di rigenerazione urbana e sportiva, puntando su tre pilastri fondamentali: sicurezza, sostenibilità e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo

Leggi anche: Restyling delle scuole: maxi investimento da 39 milioni di euro

La palestra della scuola è realtà. Investimento da 700mila euro: "Impianto sicuro e più moderno"La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina, recentemente rinnovata con un investimento di 700mila euro, è stata ufficialmente riaperta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo.

Tutti insieme per il Restyling del COM Il Centro Oncologico Modenese compie 30 anni e l’Associazione Angela Serra, insieme alle istituzioni locali, lancia una nuova iniziativa per rendere il COM ancora più accogliente e funzionale. Vogliamo offrire ai paz - facebook.com facebook