Bologna Juve Primavera 2-1 LIVE | gol di Pugno che dimezza lo svantaggio

Il match tra Bologna e Juventus Primavera si è concluso con un risultato di 2-1 a favore dei bianconeri emiliani. Pugno ha segnato un gol che ha dimezzato lo svantaggio e riacceso le speranze dei suoi, ma alla fine i tre punti sono andati ai padroni di casa. La partita, valida per la 23ª giornata del campionato 202526, ha visto un ritmo intenso e tante emozioni, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo minuto.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-1: sintesi e moviola. 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l’arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juve Primavera 2-1 LIVE: gol di Pugno che dimezza lo svantaggio Approfondimenti su Bologna Juve Primavera Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: bianconeri alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio Segui la diretta della partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 202526. Bologna Juve Primavera LIVE: le formazioni ufficiali. Radu tra i pali, Contarini torna titolare e Pugno terminale offensivo Questa mattina a Bologna si gioca la partita tra la Primavera del Bologna e la Juve. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Bologna-Juventus 0-1: gol e highlights | Serie A Ultime notizie su Bologna Juve Primavera Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; U20 | Dove vedere Bologna-Juventus; Primavera, Roma-Bologna 2-3; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno. Pagina 2 | Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDue vittorie e due sconfitte per la Juve Primavera nelle ultime quattro gare disputate. L'aspetto particolare è che i ko sono arrivati entrambi in trasferta. Ecco perché la gara contro il Bologna dive ... tuttosport.com DIRETTA/ Bologna Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (31 gennaio 2026)Le informazioni sulla diretta Bologna Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Bologna-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.