Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE | bianconeri alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio

Segui la diretta della partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 2025/26. La Fiorentina si è portata in vantaggio con un risultato di 2-0. Ti forniremo aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca dell'incontro. Restate con noi per tutte le novità sul match.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 61? Doppio cambio Juve – Dentro Merola e Finocchiaro per dare una scossa alla squadra in questo finale 58? Ammonito Turnone – Cartellino giallo per il giocatore viola, sacrosanto dopo l’intervento in ritardo su Pugno 52? Juve all’attacco – Ci prova la formazione di Padoin, con l’intento di provare a ridurre le distanze 46? Secondo tempo – Al via la ripresa al Viola Park, nessun cambio fin qui FINE PRIMO TEMPO – Si conclude senza recupero questa prima frazione 44? Raddoppia la viola – Van Aarle devia involontariamente nella propria porta il traversone di Mazzeo, Fiorentina avanti di due 40? Ammonito Atzeni – Primo cartellino giallo del match all’indirizzo del viola 37? Tiro Tiozzo – Bella girata fuori di poco, Juve ora più pericolosa 34? Occasionissima Juve – Bel cross di Tiozzo per Pugno che però non trova la deviazione vincente sotto porta 28? Juve in balia dell’avversario – Non riesce a reagire la squadra di Padoin, che dopo il gol si è un po’ spenta lasciando l’iniziativa alla Fiorentina 20? Tiro Braschi – Ancora pericolosa la Fiorentina con il suo numero nove, palla sul fondo 15? Gol della Fiorentina – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Sadotti porta avanti i suoi con un diagonale preciso da dentro l’area di rigore 14? Conclusioe Balbo – Il tiro del numero 14 viene deviato: calcio d’angolo per la Fiorentina 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: Pugno PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: bianconeri alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio

