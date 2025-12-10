Luca Ward al balcone di Palazzo Ducale per celebrare i 30 anni dall’ingresso Unesco della città estense

In occasione del trentennale dell’iscrizione di Ferrara nella lista del patrimonio mondiale Unesco, Luca Ward ha celebrato l’importante anniversario dal balcone di Palazzo Ducale, dando voce ai versi dell’Ariosto. Un evento che unisce cultura e storia, ricordando il ruolo della città come patrimonio dell’umanità.

