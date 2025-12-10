Luca Ward al balcone di Palazzo Ducale per celebrare i 30 anni dall’ingresso Unesco della città estense
In occasione del trentennale dell’iscrizione di Ferrara nella lista del patrimonio mondiale Unesco, Luca Ward ha celebrato l’importante anniversario dal balcone di Palazzo Ducale, dando voce ai versi dell’Ariosto. Un evento che unisce cultura e storia, ricordando il ruolo della città come patrimonio dell’umanità.
Per celebrare i trent’anni del riconoscimento Unesco, proprio nel giorno in cui, nel 1995, è avvenuta l’iscrizione di Ferrara come città sulla lista del patrimonio mondiale dell'umanità, l’attore e doppiatore Luca Ward, tra le voci più note e amate in Italia, ha dato vita ai versi dell’Ariosto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Luca Ward interpreta Ariosto e legge il Furioso dal balcone / Il video di Filippo Rubin - facebook.com Vai su Facebook
Via Mazzini si illumina. I versi dell’Orlando, ritorno al Rinascimento - Martedì l’attore e doppiatore Luca Ward leggerà dal balcone di Palazzo Ducale. Segnala msn.com
