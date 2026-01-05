Democrazia Sovrana Popolare e il congresso regionale | Siamo l' unica fortezza per difendere pace sovranità e territori

Democrazia Sovrana Popolare, movimento politico guidato da Marco Rizzo e Francesco Toscano, tiene la sua terza assemblea regionale a Porto Recanati. L’evento, previsto per sabato 10 gennaio al Castello Svevo, rappresenta un momento di confronto per ribadire l’impegno nella difesa di pace, sovranità e territori. Il movimento si propone come alternativa alle politiche di austerità e riarmo, rafforzando il suo ruolo di baluardo per i valori fondamentali.

PORTO RECANATI – Al Castello Svevo di Porto Recanati, Democrazia Sovrana Popolare, il movimento politico di Marco Rizzo e Francesco Toscano, celebra la sua terza assemblea regionale sabato 10 gennaio a partire dalle 16 proponendosi come «l'alternativa contro austerità e il riarmo» e, richiamando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

