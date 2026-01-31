Blanco non è in ospedale. La foto che ha condiviso, in cui appare senza vestiti accanto a un letto, risale a tempo fa. Lui stesso ha chiarito che non si trova in ospedale in questo momento. La ripubblicazione ha suscitato curiosità, ma l’artista ha voluto solo condividere un’immagine vecchia, senza alcun collegamento con la sua salute attuale.

P oche ore fa vi abbiamo raccontato di una foto postata da Blanco: nudo, acccanto al letto di un ospedale. Ora Fanpage, che aveva riportato il post, fa sapere che quella pubblicata dal cantautore è immagine vecchia, di repertorio. Il motivo per cui l’ha postata? Ignoto. Rimane la foto, accompagnata da una didascalia che è una frase tratta dalla sua canzone Anche a Vent’anni si Muore e rimangono i tanti commenti. Come avevamo scritto molti erano positivi ma c’era chi si chiedeva se fosse un’immagine opportuna e la domanda, ora, è ancora più valida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO (@blanchitobebe) L'articolo Blanco non è in ospedale e la foto che ha postato, con lui nudo, è vecchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blanco non è in ospedale e la foto che ha postato, con lui nudo, è vecchia. Perché l’ha ripubblicata?

Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social.

