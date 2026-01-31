Blanco non è in ospedale | la foto in cui è nudo su Instagram è vecchia ancora ignoti i motivi

Blanco non è in ospedale. La foto in cui appare nudo su Instagram è vecchia. Al momento, ancora non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a postarla. La sua famiglia ha confermato che sta bene e che si tratta di un’immagine risalente a tempo fa, ma la discussione sui social continua a tenere banco.

Blanco ha scatenato un putiferio, online, a seguito di una foto postata su Instagram che lo ritrae in ospedale completamente nudo. Il cantante sta bene, la foto, infatti, è vecchia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Blanco Ospedale Blanco completamente nudo in ospedale. Le sue condizioni dopo la foto su Instagram Blanco si trova in ospedale, completamente nudo. Blanco completamente nudo in ospedale: mistero sulle sue condizioni dopo la foto su Instagram Blanco ha pubblicato una foto su Instagram che lo mostra completamente nudo in una stanza d’ospedale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giorgia & Blanco - La Cura per Me - Live in Milano (Forum Assago) 13/12/25 Ultime notizie su Blanco Ospedale Argomenti discussi: Blanco, testo e significato del singolo Anche a vent’anni si muore in uscita oggi; Blanco racconta la crisi della sua età nel brano Anche a vent'anni si muore; Sanremo 2026, i voti dopo il primo ascolto delle canzoni: se il Festival diventa il Male necessario; Blanco: il video spoiler del nuovo singolo Anche a vent'anni si muore. Blanco posta una foto nudo mentre è in ospedale, moltissimi i commenti ma non mancano le critiche: Cattivo gustoIl cantante condivide uno scatto provocatorio mentre si trova in ospedale, scatenando reazioni contrastanti tra i fan ... ilfattoquotidiano.it Blanco completamente nudo in ospedale: mistero sulle sue condizioni dopo la foto su InstagramBlanco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantautore non dà informazioni su ciò che è successo. fanpage.it Blanco completamente nudo in ospedale: la foto social che preoccupa i fan del cantante x.com MUSICA LEGGERISSIMA. Quando un artista posta una foto nudo in ospedale (con pixel strategico) succedono sempre due cose: tutti parlano di tutto tranne che della musica, e i commenti si dividono tra “tutto ok” e “ok, ma perché così”. Stavolta è Blanco: lo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.