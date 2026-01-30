Blanco nudo in ospedale | lo scatto shock infiamma il web

Tra flebo e nudità, il cantante di Brescia torna a far discutere. Uno scatto pubblicato sui social mostra Blanco completamente senza vestiti in ospedale, con una flebo attaccata al braccio. L’immagine ha fatto subito il giro del web, scatenando commenti e polemiche. Non è la prima volta che il cantante finisce sotto i riflettori per atteggiamenti non convenzionali.

Tra flebo e nudità, il cantante di Brescia torna a far parlare di sé Non è la prima volta che. Non è la prima volta che Riccardo Fabbriconi decide di spogliarsi, letteralmente e metaforicamente, davanti alla sua community, ma stavolta il setting ha lasciato tutti col fiato sospeso. Una stanza d'ospedale, la luce asettica delle corsie e lui, Blanco, in piedi senza veli accanto al letto. Nudo. Totale. Come se il corpo fosse l'unico linguaggio rimasto per comunicare un'urgenza che va oltre la musica, quasi a voler esorcizzare quel luogo di dolore con una sfrontatezza che è ormai il suo marchio di fabbrica.

