Black Angels la carica di Markovic | Noi continuiamo a lottare
Perugia si prepara a riprendere il campionato di serie A1 femminile, con le Black Angels che vogliono continuare a lottare. Markovic, coach della squadra, ribadisce la determinazione: “Noi continuiamo a lottare”. La squadra si allena intensamente, pronta a scendere in campo e a dare tutto per non perdere terreno in classifica. La tensione cresce, la ripresa si avvicina.
PERUGIA – La lancetta del campionato di serie A1 femminile continua a girare, il conto alla rovescia aumenta la tensione con l’avvicinarsi della ripresa delle ostilità per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Domenica a Pian di Massiano contro Bergamo ci sarà in gioco punti indispensabili per alimentare la salvezza. Non bisogna fare conti di alcun genere, per poter continuare a sperare serve solo la vittoria piena. Con tre punti si potrà ancora pensare che la salvezza sia possibile, in tutti gli altri casi diventerebbe quasi una sentenza anticipata di retrocessione. I risultati del periodo non lasciano spazio all’illusione ma la matematica ancora lascia la porta aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
