La squadra di Perugia, nonostante le recenti difficoltà, mantiene un approccio determinato per migliorare la propria posizione in serie A1 femminile. La carenza di risultati può rappresentare un'opportunità di crescita, stimolando il gruppo a dare il massimo nelle prossime cinque partite. Un percorso che richiede concentrazione e impegno, con l’obiettivo di rinforzare la lotta per la salvezza e risollevare il morale.

PERUGIA – La prolungata carenza di risultati potrà trasformarsi in energia per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che è ancora in lotta per la salvezza in serie A1 femminile. A parlare in questo difficile momento è la schiacciatrice Elena Perinelli (nella foto): "La pausa è stata utile per ricaricare un po’ le batterie, dopo un periodo in cui abbiamo giocato continuamente. Ci è servito staccare e stare di più in palestra. È una fase in cui ci dobbiamo concentrare molto di più su noi stesse e ritrovare la forza di mostrare in campo quello che sappiamo fare. In casa contro Firenze non ci è riuscito niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Black Angels, la carica di Perinelli: "Cinque partite per dare il massimo"

Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Mc Restauri, esprime il suo rammarico per l’attuale posizione della squadra, che si trova all’ultimo posto in classifica.

