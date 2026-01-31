Bisaccia esplode un bancomat | secondo attacco in sette mesi

Questa notte a Bisaccia un bancomat è esploso di nuovo. È il secondo attacco in sette mesi nello stesso paese. Le forze dell’ordine stanno già indagando, ma ancora non ci sono dettagli sui responsabili. La comunità si sveglia con la paura di un’ondata di furti che non si ferma.

Nella notte scorsa, un'esplosione ha scosso il cuore di Bisaccia, comune dell'Irpinia, nella provincia di Avellino. Un bancomat è stato fatto saltare in aria, generando un boato avvertito anche a distanza, che ha immediatamente allertato i residenti e le autorità locali. L'incidente si è verificato nella zona del piano regolatore, un'area che si trova al confine con la Puglia, facile da raggiungere e quindi particolarmente vulnerabile. Sul luogo dell’esplosione sono giunti rapidamente i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale della Cosmopol, la società di vigilanza incaricata della sicurezza dei bancomat.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

