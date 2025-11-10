Torna la banda dei bancomat | esplode ancora quello a Cressa
Nuovo assalto della banda dei bancomat. E in questo caso anche in un posto già preso di mira. Nella notte fra venerdì e sabato, 7 e 8 novembre, è esploso il bancomat della filiale del Banco Bpm di via Novara di Cressa.Il metodo è stato sempre il "solito": un boato, vetri rotti e distributore dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
San Bartolomeo in Galdo, assalto esplosivo al bancomat: torna in azione la "banda della marmotta" - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
San Bartolomeo in Galdo, assalto esplosivo al bancomat: torna in azione la “banda della marmotta” - 15, in via Maria Josè, un commando di almeno quattro malviventi ha fatto saltare con l’esplosivo l’Atm della ... Come scrive pupia.tv
Foggia, assaltano bancomat facendo esplodere una bomba - A Stornara, in provincia di Foggia, un bancomat fatto esplodere con una bomba. Segnala msn.com
Banda della 'marmotta' fa esplodere bancomat a Casoli - La banda della 'marmotta' torna a colpire in provincia di Chieti: nel mirino il bancomat della Bper di Casoli. Come scrive ansa.it