esplode bancomat soldi bruciati boato nella notte a villafranca la fuga dei ladri a mani vuote

30 nov 2025

Un forte boato ha interrotto il silenzio della notte, subito dopo il rumore di un’auto che partiva a forte velocità sgommando. E la paura è tornata a Villafranca, da dove l’allarme è partito quando, subito dopo, è stata chiara la fonte del rumore: era letteralmente esploso il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena in via Nazionale, nel cuore della cittadina. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, quando il bancomat è stato fatto esplodere, probabilmente da una banda organizzata. L’assalto, durato pochissimo, ha causato danni allo sportello ma soprattutto molta paura tra i residenti dei palazzi vicini, che si sono svegliati nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

