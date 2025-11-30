Esplode Bancomat soldi bruciati Boato nella notte a Villafranca La fuga dei ladri a mani vuote
Un forte boato ha interrotto il silenzio della notte, subito dopo il rumore di un’auto che partiva a forte velocità sgommando. E la paura è tornata a Villafranca, da dove l’allarme è partito quando, subito dopo, è stata chiara la fonte del rumore: era letteralmente esploso il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena in via Nazionale, nel cuore della cittadina. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, quando il bancomat è stato fatto esplodere, probabilmente da una banda organizzata. L’assalto, durato pochissimo, ha causato danni allo sportello ma soprattutto molta paura tra i residenti dei palazzi vicini, che si sono svegliati nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Antenna Sud. SoundAudio · News. MOTTOLA - Un ordigno di notevoli dimensioni ha fatto esplodere un bancomat della Banca Popolare pugliese in via Europa. L’esplosione ha provocato notevoli danni: i banditi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. #an - facebook.com Vai su Facebook
Tentato furto a Trinitapoli: un gruppo di ladri fa esplodere un bancomat ma fugge senza bottino all’arrivo dei Carabinieri Vai su X
Esplode Bancomat, soldi bruciati. Boato nella notte a Villafranca. La fuga dei ladri a mani vuote - Distrutto lo sportello automatico e i frammenti scaraventati lontano. Secondo lanazione.it
Bancomat fatto esplodere insieme ai soldi - Un boato violento nel silenzio della notte e poi un’auto che sfreccia via. Si legge su msn.com
Esplode bancomat durante la notte: sottratti circa 50mila euro - CASOLI Ammonta tra i 30 e i 50mila euro il colpo messo a segno ieri mattina da alcuni banditi, poco prima delle 4, con la tecnica della “marmotta” alla filiale della Banca Popolare dell’Emilia- Secondo ilmessaggero.it