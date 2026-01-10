Capannori | bimba di un 1 anno ingerisce pila all’asilo portata d’urgenza al Meyer

A Capannori, una bambina di un anno è stata portata d'urgenza al Meyer dopo aver ingerito una pila trovata nell’asilo. L’allarme si è attivato quando un addetto ha scoperto l’apparecchiatura smontata e la batteria mancante. La pronta assistenza sanitaria è stata necessaria per valutare le condizioni della piccola e prevenire eventuali complicazioni.

