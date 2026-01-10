Capannori | bimba di un 1 anno ingerisce pila all’asilo portata d’urgenza al Meyer
A Capannori, una bambina di un anno è stata portata d'urgenza al Meyer dopo aver ingerito una pila trovata nell’asilo. L’allarme si è attivato quando un addetto ha scoperto l’apparecchiatura smontata e la batteria mancante. La pronta assistenza sanitaria è stata necessaria per valutare le condizioni della piccola e prevenire eventuali complicazioni.
L'allarme è scattato quando un addetto dell'asilo ha trovato l'apparecchiatura smontata e la batteria mancante. I genitori di una decina di bambini della stessa classe sono stati contattati e indirizzati al pronto soccorso per controlli radiologici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all'asilo: salvata al Meyer
Leggi anche: Auto contro muro. Bimba di 2 anni portata al Meyer
Capannori, le iniziative della rassegna ‘Famiglie in relazione’.
Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all'asilo: salvata al Meyer - “Incidenti di questo tipo stanno diventando troppo frequenti – spiegano dall'ospedale pediatrico fior ... msn.com
Capannori, bimba ingerisce una pila all’asilo: trasferita al Meyer e salvata Paura in un asilo tra Lucca e Capannori: una bimba di poco più di un anno ingerisce la pila di un giocattolo. Scatta subito l’allarme delle maestre, partono i controlli e la piccola viene t - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.