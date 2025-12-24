Bilancio approvato tra le polemiche | Non c’era la maggioranza

Lunedì sera, in consiglio comunale, è stato approvato il bilancio 2026 del Comune di Faenza, presentato dall’assessora Denise Camorani. La discussione ha evidenziato come le risorse disponibili siano ancora insufficienti rispetto alle esigenze della città, con margini di manovra limitati dai vincoli normativi e voci di spesa poco flessibili. La decisione è stata presa in un contesto di polemiche e tensioni politiche.

È stato approvato lunedì sera in consiglio comunale il bilancio 2026 del Comune di Faenza, presentato dall’assessora Denise Camorani: "Le risorse disponibili restano limitate rispetto ai bisogni della città – ha detto – e i vincoli imposti dalla normativa riducono i margini di manovra e alcune voci di spesa risultano rigide. Tutto questo impone scelte selettive". I principali punti guida si riassumono quindi nell’attivazione di nuovi mutui per completare le opere pubbliche già avviate e per portare a compimento interventi definiti strategici. In numeri: 1 milione e 350mila euro destinato allo sport, 300mila euro per il sostegno alle imprese, oltre 1,7 milioni per la viabilità, 1 milione di euro per la cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio approvato tra le polemiche: "Non c’era la maggioranza" Leggi anche: Consiglio, la maggioranza tiene e il bilancio consolidato viene approvato: si sbloccano le assunzioni dei vigili Leggi anche: Bilancio approvato: Circello tra i primi Comuni, conti in ordine e visione per il futuro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Consiglio Abruzzo: ok variazione bilancio 8,5 milioni, polemiche - Dopo una giornata caratterizzata da lunga serie di rinvii e di scontri tra maggioranza ed opposizione di centrosinistra, con questa ultima che ha abbandonato l'aula per protesta e anche in seno allo ... ansa.it Ravennawebtv. . Approvato il bilancio di previsione di Faenza. Ma è polemica per l'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza Mancanze che hanno rischiato di far saltare l’approvazione. Non è il primo caso. Già al consiglio dell’Unione della Romagna Fae - facebook.com facebook Approvato il #Bilancio di previsione 2026 - 2028 bum.comunesbt.it/2025/12/23/app… Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.