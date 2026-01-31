Biathlon Bionaz sesto e Cappellari in grande rimonta nell’inseguimento agli Europei di Sjusjoen

Alla fine, i biatleti italiani hanno dato spettacolo negli Europei di Sjusjoen. Didier Bionaz ha fatto una grande rimonta, recuperando 17 posizioni e chiudendo al sesto posto. Anche Daniele Cappellari ha corso bene, risalendo fino al 14°. La gara ha mostrato il carattere e la determinazione degli azzurri, che continuano a crescere in questa stagione.

Ottima prova degli azzurri nell’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Sjusjoen: Didier Bionaz recupera 17 posizioni e chiude sesto, Daniele Cappellari rimonta fino al 14° posto. La vittoria va al norvegese Isak Frey. L’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Biathlon a Sjusjoen premia il padrone di casa Isak Frey, che conferma quanto di buono mostrato nella sprint. Il norvegese, secondo nella gara corta, costruisce il successo nonostante due errori nell’ultimo poligono, quando la vittoria era ormai al sicuro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Bionaz Cappellari Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei. Bionaz e Comola le punte azzurre a Sjusjoen Sono stati annunciati i convocati italiani per i Campionati Europei di biathlon a Sjusjoen, con Bionaz e Comola come principali rappresentanti. Europei di biathlon, Comola d’argento a Sjusjoen: l’Italia parte forte Nei Campionati europei di biathlon a Sjusjoen, in Norvegia, l’Italia mostra subito i muscoli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Italia campione del mondo nell'Inseguimento femminile | Mondiali di Ciclismo su Pista 2025 Ultime notizie su Bionaz Cappellari Argomenti discussi: Europei Biathlon: Samuela Comola è medaglia d'Argento nella 15 km a Sjusjoen; LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generale; Biathlon, Samuela Comola conquista l’argento agli Europei nell’individuale!; Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Tommaso Giacomel secondo a -37 da Perrot. Biathlon, Bionaz sesto e Cappellari in grande rimonta nell’inseguimento agli Europei di SjusjoenOttima prova degli azzurri nell’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Sjusjoen: Didier Bionaz recupera 17 posizioni e chiude sesto, Daniele Cappellari ... sportface.it Europei Biathlon: Samuela Comola è medaglia d'Argento nella 15 km a SjusjoenI Campionati Europei Open di Biathlon prendono il via a Sjusjoen e l'Italia conquista il primo podio nella seconda gara di giornata con una buona prova di Samuela Comola. In ... neveitalia.it Voglia di sci di fondo in Valle d'Aosta Salta la fila con Geoticket! Ecco dove puoi sciare oggi: Saint Barthélemy & Arpy Courmayeur Val Ferret Valgrisenche Ski Gressoney-Saint-Jean Rhêmes-Notre-Dame Centro Biathlon Bionaz Valtourn - facebook.com facebook Anche Anna Trocker e Giada D'Antonio a Milano-Cortina. Sorpresa Saccardi tra gli uomini, non c'è Bosca. Nel biathlon fuori Bionaz e Comola. x.com

