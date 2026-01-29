Europei di biathlon Comola d’argento a Sjusjoen | l’Italia parte forte
Nei Campionati europei di biathlon a Sjusjoen, in Norvegia, l’Italia mostra subito i muscoli. Samuela Comola conquista un argento e porta a casa il primo podio per la squadra azzurra, che parte forte in questa competizione.
I campionati europei di biathlon si aprono nel secondo dell’Italia. A Sjusjoen, in Novergia, la rassegna continentale inizia con un risultati di grande valore per la squadra azzurra, che sale immediatamente sul podio grazie a Samuela Comola. La valdostana conquista una splendida medaglia d’argento nell’individuale femminile sui 15 chilometri, regalando all’Italia un avvio di competizione incoraggiante e carico di fiducia. Una gara intensa, combattuta dall’inizio alla fine, che conferma ulteriormente la crescita del movimento azzurro anche in ambito continentale. Samuela Comola ha accarezzato a lungo il sogno di diventare la prima italiana a laurearsi campionessa europea in una prova individuale.🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondimenti su Europei Biathlon
Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei. Bionaz e Comola le punte azzurre a Sjusjoen
Sono stati annunciati i convocati italiani per i Campionati Europei di biathlon a Sjusjoen, con Bionaz e Comola come principali rappresentanti.
Biathlon, Samuela Comola conquista l’argento agli Europei nell’individuale!
Samuela Comola si aggiudica il secondo posto ai Campionati Europei di biathlon a Sjusjøen, in Norvegia.
Biathlon - Zeni a Fondo Italia: Le difficoltà vanno colte per guardarsi indietro e non ripeterle
Ultime notizie su Europei Biathlon
Argomenti discussi: Comola è d’argento nell’individuale degli Europei di Sjusjøen! Samuela seconda alla sola Merkushyna; Splendida Samuela Comola: è vicecampionessa europea di biathlon; Europei Biathlon: Samuela Comola è medaglia d'Argento nella 15 km a Sjusjoen; Samuela Comola d'argento agli Europei di Biathlon.
Biathlon, argento per Samuela Comola agli Europei di Sjusj?en(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - Samuela Comola ha conquistato la medaglia d'argento nell'individuale dei Campionati europei di biathlon in corso a Sjusj?en, in Norvegia. La valdostana ha chiuso la gara con u ... msn.com
Biathlon, Samuela Comola conquista l’argento agli Europei nell’individuale!A Sjusjøen (Norvegia) si aprono con un argento per l'Italia gli Europei Open 2026 di biathlon, validi anche per l'IBU Cup 2025-2026: nell'individuale ... oasport.it
Un buongiorno #ItaliaTeam con la nostra super Sammy! È Comola a regalare all’Italia del biathlon la prima medaglia agli Europei di Sjusjoen! : “È stato veramente un turbinio di emozioni. Sono contenta di aver dimostrato a me stessa quello che so far - facebook.com facebook
ARGENTOOOOOOO Impresa di Samuela Comola a Sjusjøn! Ai Campionati Europei di biathlon in Norvegia, nell’individuale cede l’oro per soli 3 secondi all’ucraina Anastasiya Merkushyna! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.