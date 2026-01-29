Europei di biathlon Comola d’argento a Sjusjoen | l’Italia parte forte

Nei Campionati europei di biathlon a Sjusjoen, in Norvegia, l’Italia mostra subito i muscoli. Samuela Comola conquista un argento e porta a casa il primo podio per la squadra azzurra, che parte forte in questa competizione.

I campionati europei di biathlon si aprono nel secondo dell’Italia. A Sjusjoen, in Novergia, la rassegna continentale inizia con un risultati di grande valore per la squadra azzurra, che sale immediatamente sul podio grazie a Samuela Comola. La valdostana conquista una splendida medaglia d’argento nell’individuale femminile sui 15 chilometri, regalando all’Italia un avvio di competizione incoraggiante e carico di fiducia. Una gara intensa, combattuta dall’inizio alla fine, che conferma ulteriormente la crescita del movimento azzurro anche in ambito continentale. Samuela Comola ha accarezzato a lungo il sogno di diventare la prima italiana a laurearsi campionessa europea in una prova individuale.🔗 Leggi su Sportface.it

