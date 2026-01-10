Capelli corti le tendenze dell’inverno 2026 tra audacia e praticità | da Lily Collins a Bianca Balti

I capelli corti continuano a essere una scelta versatile e di tendenza anche per l’inverno 2026. Tra praticità e stile, vediamo come celebrity come Lily Collins e Bianca Balti interpretano questa moda, offrendo spunti eleganti e funzionali. In un periodo di transizione tra un anno e l’altro, l’attenzione ai dettagli e alle nuove tendenze si conferma come elemento di continuità nel mondo della moda capelli.

In una sola notte saremo anche passati da un anno ad un altro, ma nulla sembra essere davvero cambiato. Almeno, non ancora: se i passati dodici mesi avevano visto il trionfo dei tagli corti — spesso addirittura cortissimi — sulle mitiche chiome da sirena, le cose non cambieranno affatto nel 2026. O non nell’immediato, comunque: continua la gloria del corto, per la gioia delle personalità più audaci, ed a capo di questo movimento che sa un po’ di rivoluzione c’è un grande classico. Stiamo parlando ovviamente del caschetto, il quale di recente è riuscito a far cadere in tentazione le più insospettabili tra le star. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Capelli corti, le tendenze dell’inverno 2026 tra audacia e praticità: da Lily Collins a Bianca Balti Leggi anche: Tendenze Capelli Autunno-Inverno 2025/26: I Tagli Corti Imperdibili da Provare Leggi anche: Le principali tendenze capelli dell’inverno arrivano dai saloni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il ciuffo laterale effetto soufflé è la tendenza capelli più nostalgica e vaporosa del 2026 - girl dei favolosi 80s è l'alternativa da provare nel 2026 se non amate gli hairstyle lisci e minimalisti ... vogue.it

Tagli capelli 2026: tendenze e idee che arrivano dalle giovanissime - I tagli capelli 2026, corti, medi e lunghi, si diffondono dalle più giovani. amica.it

Tagli corti 2026: i molti modi di portare il caschetto - Le tendenze capelli 2026 tagli corti promuovono un'egemonia del caschetto. msn.com

#Thor con i capelli corti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.