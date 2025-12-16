La personalità disfunzionale di Trump raccontata dal suo capo staff Susie Wiles

Susie Wiles, capo staff di Donald Trump, rivela dettagli sulla personalità disfunzionale del presidente, offrendo una prospettiva unica e diretta sulle sue caratteristiche e comportamenti. La sua testimonianza evidenzia aspetti critici della leadership di Trump, contribuendo a un quadro più approfondito della sua figura pubblica e delle possibili implicazioni.

L'intervista che tutti avrebbero voluto fare (o anche semplicemente leggere), la capo staff di Donald Trump, Susie Wiles, che racconta e certifica la personalità disfunzionale del presidente in carica e ne fa capire tutta la pericolosità. Altro che gli "scossoni" di casa nostra, questa è una bomba giornalistica contro il presidente, anche se, con ogni probabilità, le rivelazioni di Wiles non nascono da giudizi dati ingenuamente all'esterno dello staff ma da un calcolo politico sulle loro conseguenze.

