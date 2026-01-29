Bertolucci | Shelton? Per Sinner è come il tagliando dell' auto Contro Nole è questione di velocità

Da gazzetta.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si prepara alla semifinale contro Novak Djokovic, ma l’ex azzurro Bertolucci mette in chiaro che per lui il match dipende dalla velocità. Parla di Shelton come di un “tagliando dell’auto” per Sinner, una metafora che sottolinea quanto l’americano sia ormai considerato una vittima predestinata. Bertolucci osserva che l’italiano ha ormai lo stesso ritmo di Djokovic, ma con una marcia in più. La sfida si annuncia a ritmo rapido e molto intensa.

Eravamo ad un passo dall’apparecchiare agli Australian Open di Melbourne, una clamorosa semifinale dello Slam tutta italiana tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quando purtroppo quest’ultimo ha accusato nel match dei quarti contro il serbo Nole Djokovic un problema muscolare. Lorenzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca quando era in vantaggio, lanciato verso una prestigiosissima semifinale del primo Slam stagionale. Davvero un grande rimpianto. Ma il punto da rimarcare è che — come avevamo previsto —, Lorenzo ha fatto quel click importante, quel salto di qualità che lo consolida in prospettiva e conferma che la posizione nella classifica mondiale Atp (numero 5), per qualcuno considerata eccessiva o come se fosse frutto di un regalo piovuto dal ciclo, la vale assolutamente in pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bertolucci shelton per sinner 232 come il tagliando dell auto contro nole 232 questione di velocit224

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Shelton? Per Sinner è come il tagliando dell'auto. Contro Nole è questione di velocità"

Approfondimenti su Bertolucci Shelton

Gloria azzurra totale, gioia a metà: Sinner domina Shelton, Musetti costretto al ritiro. Il tributo di Nole

Sinner ha dominato Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, ma la gioia per gli sportivi italiani resta amara.

Atp Finals: Sinner con Zverev, Shelton e uno tra Aliassime e Musetti. Nole per Alcaraz

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bertolucci Shelton

Argomenti discussi: Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di Sinner e Shelton: Gli organizzatori…; Bertolucci: Shelton? Per Sinner è come il tagliando dell'auto. Contro Nole è questione di velocità; Bertolucci netto: Shelton e Sinner potrebbero affrontarsi in diurno per esigenze televisive; Sinner non convince appieno, Bertolucci e Panatta: Alcaraz strepitoso, Jannik.... Con Shelton spunta un rischio in più.

Bertolucci: Shelton? Per Sinner è come il tagliando dell'auto. Contro Nole è questione di velocitàL'ex azzurro: L'americano ormai è una sorta di vittima predestinata per Jannik. Che parte avvantaggiato anche in semifinale: ormai gioca alla Djokovic, ma con un ritmo più alto ... msn.com

bertolucci shelton per sinnerBertolucci netto: Shelton e Sinner potrebbero affrontarsi in diurno per esigenze televisiveIl telecronista si è cosi espresso mentre la gara tra Shelton e Ruud è ancora in atto in questo momento. Si sta disputando in questi minuti l’ultimo Ottavo di finale degli Australian Open 2026, la sfi ... tennisitaliano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.