Bertolucci | Shelton? Per Sinner è come il tagliando dell' auto Contro Nole è questione di velocità

Jannik Sinner si prepara alla semifinale contro Novak Djokovic, ma l’ex azzurro Bertolucci mette in chiaro che per lui il match dipende dalla velocità. Parla di Shelton come di un “tagliando dell’auto” per Sinner, una metafora che sottolinea quanto l’americano sia ormai considerato una vittima predestinata. Bertolucci osserva che l’italiano ha ormai lo stesso ritmo di Djokovic, ma con una marcia in più. La sfida si annuncia a ritmo rapido e molto intensa.

Eravamo ad un passo dall’apparecchiare agli Australian Open di Melbourne, una clamorosa semifinale dello Slam tutta italiana tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quando purtroppo quest’ultimo ha accusato nel match dei quarti contro il serbo Nole Djokovic un problema muscolare. Lorenzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca quando era in vantaggio, lanciato verso una prestigiosissima semifinale del primo Slam stagionale. Davvero un grande rimpianto. Ma il punto da rimarcare è che — come avevamo previsto —, Lorenzo ha fatto quel click importante, quel salto di qualità che lo consolida in prospettiva e conferma che la posizione nella classifica mondiale Atp (numero 5), per qualcuno considerata eccessiva o come se fosse frutto di un regalo piovuto dal ciclo, la vale assolutamente in pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner ha dominato Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, ma la gioia per gli sportivi italiani resta amara.

