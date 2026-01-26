Bergamo e Juvi esultano Trasferte con bottino pieno

La Mascio Bergamo ottiene una vittoria importante in trasferta contro Cento, con il punteggio di 67-71. La squadra dimostra determinazione e carattere, portando a casa due punti fondamentali nel campionato. Questa trasferta si aggiunge alle recenti prestazioni positive, consolidando la posizione in classifica e confermando l’impegno della squadra.

Colpaccio esterno della Mascio Bergamo che espugna il campo di Cento per 67-71 con un’altra prova tutto cuore. D’Angelo Harrison è il condottiero con 18 punti, Andrea Loro (nella foto) gioca di pura energia con 10 punti e 12 rimbalzi. Resistenza eroica alla fine per la Juvi Cremona che vince a Torino 73-74 pur segnando soli 8 punti nell’ultimo quarto. Partita dominate di Simone Barbante con 22 punti con 67 da 3 oltre a 9 rimbalzi. Billy Garrett miglior realizzatore con 26 punti. Kadeem Allen è l’uomo decisivo, segna a circa 90 secondi dal termine il 73-74 e la Ferraroni può esultare al PalaRuffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

