Arma nascosta in un beauty case | due arresti in un B&b in via Borfuro

La Polizia ha arrestato due persone in un B&B in via Borfuro dopo aver trovato una pistola calibro 22 nascosta in un beauty case. Durante i controlli nelle strutture ricettive, gli agenti si sono insospettiti e hanno scoperto l’arma pronta all’uso. I due ospiti sono stati fermati e portati in caserma.

IL CASO. Durante i controlli della Questura nelle strutture ricettive, un alert ha portato alla scoperta di una pistola calibro 22 pronta all'uso, occultata in un beauty case. Un'arma clandestina, carica e pronta all'uso, nascosta tra flaconi e beauty case di prodotti per l'igiene personale. È quanto hanno scoperto nella mattinata di giovedì 29 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato di Bergamo durante una mirata attività di controllo del territorio, finalizzata a monitorare la presenza di soggetti sospetti provenienti da fuori provincia e a prevenire possibili condotte illecite. Nel quadro della costante azione di prevenzione e contrasto ai reati, la polizia ha intensificato i controlli sulle strutture ricettive e sugli alloggi temporanei presenti sul territorio provinciale.

