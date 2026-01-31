Pillole di me Benvenuti show al teatro Papini

Questa sera il teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano ospita lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, «Pillole di me». L’attore e regista torna sul palco per raccontare se stesso con parole semplici e dirette. L’evento si inserisce nella rassegna «Metamorfosi» e inizia alle 21, attirando il pubblico di tutta la zona.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – C’è Alessandro Benvenuti, c on lo spettacolo «Pillole di me» nell’appuntamento di questa sera alle ore 21 al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano all’interno della rassegna «Metamorfosi». Torna ospite di Laboratori Permanenti il grande artista toscano. Benvenuti porta in scena il suo spettacolo «Pillole di me». «Pillole di me, ossia un po’ di robe comiche, un pò recitate, un pò lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente - dice Benvenuti - Avrei potuto scrivere “cavalli di battaglia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Pillole di me», Benvenuti show al teatro Papini Approfondimenti su Benvenuti Show Natale al teatro Comunale Giovanni Papini Il Natale al Teatro Comunale Giovanni Papini di Arezzo si avvicina, portando con sé l’atmosfera di festa e condivisione tipica di questo periodo. Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di me La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Benvenuti Show Argomenti discussi: Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di me; Pillole di me. Benvenuti show al teatro Papini; Torna infatti ospite di Laboratori Permanenti Alessandro Benvenuti; L’agenda del weekend: gli appuntamenti in vallata (30 gennaio-1 febbraio). Pillole di me. Benvenuti show al teatro PapiniAppuntamento questa sera a Pieve Santo Stefano. L’attore si racconta in una performance unica . msn.com Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di meCresce l’attesa per l’appuntamento teatrale di sabato 31 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano ... lanazione.it Benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Fisio in Pillone: il tuo corpo spiegato semplice Oggi parliamo dell’Alluce Valgo! Attiva le notifiche per non perderti i prossimi episodi! #fisioterapia #benessere #salute #prevenzione #fisioinpillole - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.