Arezzo, 26 gennaio 2026 – Cresce l’attesa per l’appuntamento teatrale di sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.00 a l Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano (Ar), all’interno della rassegna Metamorfosi. L’interesse del pubblico è altissimo e i biglietti sono già quasi sold out, segno dell’affetto e della curiosità che accompagnano il ritorno in scena in Valtiberina di uno dei più amati artisti toscani. Torna infatti ospite di Laboratori Permanenti Alessandro Benvenuti, c he porta in scena il suo spettacolo Pillole di me. «“Pillole di me, ossia un po’ di robe comiche, un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di me

