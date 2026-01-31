Bella reunion con l' insegnante per gli infermieri da quaranta anni seguono i loro pazienti

Gli infermieri di oggi e la loro insegnante si sono incontrati di nuovo dopo quarant’anni. Tutti si sono ritrovati al Ristorantino di Ponte Abbadesse, dove avevano studiato insieme. Gli ex studenti, ora professionisti, hanno rivissuto i momenti di scuola e condiviso ricordi, mentre l’insegnante li ha salutati con affetto. Un incontro che ha suscitato emozioni e nostalgia tra chi ha passato la vita a curare gli altri.

Gli ex studenti, oggi apprezzati infermieri, si sono ritrovati dopo quarant'anni di scuola infermieri al Ristorantino di Ponte Abbadesse, presente anche la loro insegnante. Oggi sono tutti infermieri, chi del 118, chi in sala operatoria, chi di assistenza domiciliare. Da quarant'anni seguono i

